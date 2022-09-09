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В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»

Премьер Австралии Альбанезе: со смертью Елизаветы II ушла «вторая елизаветинская эпоха»
Энтони Альбанезе

Энтони Альбанезе. Фото: Globallookpress.com

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II является концом «второй елизаветинской эпохи», заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, пишет ТАСС.

Правление королевы было ознаменовано неподвластной времени порядочностью и непреходящим спокойствием, заявил политик. «Историческое правление и долгая жизнь Елизаветы II, посвященная долгу, семье, вере и служению, подошли к концу», — отметил он. Премьер выразил соболезнования королевской семье.

Как уточнил глава правительства, в годы своего правления Елизавета II проявила себя опытным дипломатом. По его мнению, 70 лет Елизавета II была «редкой и обнадеживающей константой среди быстрых перемен».

«Несмотря на шум и суматоху прошедших лет, воплощала и демонстрировала неподвластную времени порядочность и непреходящее спокойствие. Сегодняшний день знаменует собой уход второй елизаветинской эпохи», — подчеркнул он.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца Георга VI.

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Марина Совина
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