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Алтайский заповедник выпустил в дикую природу медвежат Редиса и Сюрприза

На Алтае из заповедника в дикую природу выпустили медвежат Редиса и Сюрприза

Фото: Алтайский заповедник / altapress.ru

Из приюта Алтайского заповедника в дикую природу выпустили двух медвежат, Редиса и Сюрприза. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Животные провели в заповеднике три месяца. Их отправили в самостоятельную жизнь на теплоходе «Зазеркалье» по Телецкому озеру, введя им седативные препараты для безопасной транспортировки. В заповеднике рассказали, что медвежата хорошо перенесли дорогу и 5 сентября прибыли в тайгу.

«Редис и Сюрприз после пробуждения и прощального угощения в виде яблок скрылись среди деревьев, отправившись в новую жизнь», — говорится в публикации.

В заповеднике отметили, что в процессе реабилитации и подготовки к жизни в дикой природе работники заповедника не общались с медвежатами, использовали одежду без посторонних запахов, не пользовались мобильными телефонами и старались не располагать близко транспорт. Кормление состояло из естественного рациона. Это все было нужно для того, чтобы медвежата не привыкли к главной для них опасности — человеку. У них сохранилась настороженность перед незнакомыми звуками и запахами, что повышает вероятность выживания в дикой природе.

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Сергей Истомин
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