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Дипломат прокомментировал запрет въезда россиянам в Прибалтику

Дипломат Беляев: враждебные меры в отношении России не останутся без ответа
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Решение стран Балтии и Финляндии о запрете выдачи виз россиянам не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев информагентству РИА Новости.

По словам Беляева, МИД расценивает это решение «свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения». Более того, дипломат подчеркнул, такими действиями Евросоюз и балтийские страны демонстрируют свое пренебрежение к международным обязательствам.

«Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа», — сказал Беляев.

Он добавил, что в отличие от стран Балтии Россия будет «рассматривать ответные шаги взвешенно, без эмоций». С учетом того, что в Латвии и Эстонии находится наибольшее число россиян.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Ограничение будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии.

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Татьяна Антоненко
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