Сотрудники МВД спустя пять лет задержали фигурантов дела о двойном убийстве

В Подмосковье сотрудники МВД задержали мужчин, которые пять лет были в розыске за убийство

В Подмосковье полицейские задержали двоих уроженцев Брянска, которые в течение пяти лет находились в федеральном розыске за соучастие в убийстве. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в ноябре 2017 года во дворе одного из жилых домов в Брянске трое ранее неоднократно судимых россиян вступили в конфликт с другими мужчинами. В результате двое местных жителей были тяжело ранены из огнестрельного оружия и избиты. Один из них скончался на месте, второй — спустя несколько дней в больнице.

Поймать подозреваемых по горячим следам не удалось, их объявили в розыск. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР), в феврале 2018 года одного из соучастников задержали и приговорили к 17 годам строгого режима. Двое других в течение пяти лет скрывались от правосудия.

«Задержание было проведено на территории Раменского района Московской области при содействии сотрудников Росгвардии. У фигурантов обнаружены и изъяты несколько комплектов документов с признаками подделки на разные имена, которые использовались ими для аренды жилья и трудоустройства», — добавила Ирина Волк.

Подельников арестовали и доставили в Брянск для проведения процессуальных действий.