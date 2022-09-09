Вирусолог допустил появление новых опасных вариантов COVID-19

Вирусолог Альтштейн допустил появление новых опасных вариантов COVID-19

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил в беседе с ТАСС, что могут появиться новые опасные варианты коронавируса, однако специалисты пока не слышали о них.

«К счастью, мы пока не слышали о новых опасных вариантах [коронавируса]. Могут ли они появиться — да, исключить этого, конечно, нельзя. Нет никакой теории, которая позволила бы твердо сказать, "вот, все заканчивается"», — сказал он.

Ранее вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил, что в России из-за распространения новых видов омикрон-штамма пик шестой волны коронавируса будет более «широким», чем прошлой зимой. «Мы говорили, что где-то к началу осени будет подъем, что и случилось. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать, тем более что сейчас есть два варианта — BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости», — сказал специалист.