Тарантино и Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по «Криминальному чтиву»

Компания Miramax и Тарантино завершили разбирательство по поводу «Криминального чтива»

Режиссер Квентин Тарантино и кинокомпания Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по фильму «Криминальное чтиво». Об этом сообщает Deadline.

Компания и кинематографист завершили судебное разбирательство, договорились оставить все разногласия позади и не исключили сотрудничество в будущем. Никаких подробностей об урегулировании конфликта не приводится, но, по всей видимости, режиссеру все же разрешили продавать невзаимозаменяемые токены по своей культовой работе.

О том, что Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины «Криминальное чтиво» в виде NFT, стало известно в ноябре 2021 года. Отмечалось, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. В ответ компания Miramax пригрозила покупателям, которые планируют приобрести NFT. В корпорации заявили, что владельцы таких токенов нарушают авторские права.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.