Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Тарантино и Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по «Криминальному чтиву»

Компания Miramax и Тарантино завершили разбирательство по поводу «Криминального чтива»

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

Режиссер Квентин Тарантино и кинокомпания Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по фильму «Криминальное чтиво». Об этом сообщает Deadline.

Компания и кинематографист завершили судебное разбирательство, договорились оставить все разногласия позади и не исключили сотрудничество в будущем. Никаких подробностей об урегулировании конфликта не приводится, но, по всей видимости, режиссеру все же разрешили продавать невзаимозаменяемые токены по своей культовой работе.

О том, что Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины «Криминальное чтиво» в виде NFT, стало известно в ноябре 2021 года. Отмечалось, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. В ответ компания Miramax пригрозила покупателям, которые планируют приобрести NFT. В корпорации заявили, что владельцы таких токенов нарушают авторские права.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару
Минобороны отчиталось о поражении пунктов управления батальона «Кракен»
В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев
Минобороны сообщило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Крупнейшая экономика ЕС отказалась поддерживать потолок цен на российский газ
Оценена обстановка в Купянском районе
Пожар на детской площадке в столице попал на видео
В Москве резко подорожал один вид недвижимости
В Евросоюзе призвали страны пересмотреть решения по выданным россиянам визам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.