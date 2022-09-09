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Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»

Съездившая в Турцию россиянка пожаловалась на скучный отдых за 286 тысяч рублей

Фото: engin akyurt / Unsplash

Съездившая в Турцию россиянка пожаловалась на скучный отдых и описала премиум-отель, в котором проживала, фразой «полное разочарование». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Тур на 11 дней с проживанием в пятизвездочной гостинице Kimeros Park Holiday and Village в Кемере обошелся ей в 286 тысяч рублей на двоих. Первое, что не понравилось читательнице портала, — скудный шведский стол. «Питание так себе, каждый день одно и тоже. Сладости тут никакие, в кондитерской вообще делать нечего, впервые вижу такое в Турции», — пожаловалась она.

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Также туристка неприятно удивилась почти полному отсутствию анимации и «отстойной» музыке на дискотеках, под которую никто не танцевал, — отдыхающие просто сидели и скучали. «Мы ездили на 11 ночей, и уже через 4 дня нам захотелось собрать вещи и улететь домой», — добавила путешественница. Из достоинств она выделила чистую территорию отеля, хороший пляж, теплое море и красивую природу.

Ранее в сентябре эксперты Hotel.tutu.ru раскрыли самые часто встречающиеся неочевидные минусы бюджетных гостиниц Турции и Египта, о которых следует знать туристам перед заселением. В первую очередь специалисты предостерегли, что в дешевых отелях горничные могут зачастую обходиться поверхностной уборкой в номерах.

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Валентина Процкова
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