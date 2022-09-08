Раскрыты неочевидные минусы бюджетных отелей Турции и Египта

Hotel.tutu.ru: в бюджетных отелях Турции и Египта могут не менять белье и полотенца

Эксперты Hotel.tutu.ru раскрыли самые часто встречающиеся неочевидные минусы бюджетных гостиниц Турции и Египта, о которых следует знать туристам перед заселением. Список распространенных неудобств поступил в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь специалисты предостерегли, что в дешевых отелях горничные могут зачастую обходиться поверхностной уборкой в номерах. Например, не менять постельное белье или оставлять полотенца с незаметными на первый взгляд пятнами. Еще одним неприятным минусом может стать задержка заселения без объяснения причин на несколько часов, а также высокая стоимость доплаты за поздний выезд. При этом отмечалось, что, как правило, «пакеты» с неудобным временем вылета обходятся намного дешевле — здесь туристы сами выбирают между комфортом и экономией.

«Взрослые должны быть готовы к тому, что в большинстве отелей на выбор представлено от трех до пяти коктейлей, которые обычно щедро разбавлены водой. Коктейли подаются очень яркими, но сам алкоголь зачастую некачественный. Пиво в большинстве отелей разливное, но исключительно одного вида», — назвали еще один недостаток отелей в Hotel.tutu.ru.

Также трудности туристам может доставлять расположение бюджетных отелей, которые часто находятся вдали от городов, супермаркетов и аптек. Этот факт вынуждает путешественников тратить большие суммы на такси или пользоваться неудобным общественным транспортом. Кроме того, иногда отдыхающим приходится доплачивать на курорте за воду в номере, Wi-Fi или сейф.

Помимо прочего, туристов может разочаровать четкое расписание работы ресторана, бассейна и игровых комнат для детей. Еще одним недостатком бюджетных отелей является экономия на продуктах: например, оставшиеся с завтрака фрукты могут быть поданы к обеду. «Дыни, яблоки и персики, пролежавшие на жаре, опасны даже для крепкого кишечника», — предупредили эксперты.

Ранее в июле россиянка рассказала, чем опасен отдых в бюджетных турецких отелях. По ее мнению, в маленьких гостиницах возрастает риск заразиться ротавирусом, так как на большое количество постояльцев приходится «всего один небольшой бассейн».