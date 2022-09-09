Путин прокомментировал открытие «Саур-Могилы» в ДНР

Президент Путин назвал воссоздание «Саур-Могилы» предупреждением забывшим уроки истории

Президент России Владимир Путин прокомментировал церемонию открытия восстановленного комплекса «Саур-Могила», назвав воссоздание мемориала предупреждением тем, кто забыл уроки истории. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер заявил, что с болью смотрит на то, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим жизни за свободу их же народов. «Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — предупреждение всем, кто отрекся от предков и забыл уроки истории», — отметил Путин.

Он также напомнил, что операция по освобождению Донбасса началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла значительную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.

«Саур-Могила» стала главным символом военной истории Донбасса, за эту высоту в 1943 году шли кровопролитные бои с нацистами, а в 2014 году — с украинскими войсками. В 1967 году здесь был создан величественный мемориал, известный во всем Советском Союзе. Но в июне-августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен в результате артобстрела.