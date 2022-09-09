Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Названы три способа быстро влюбить в себя человека

Эксперт по отношениям посоветовал тем, кто делает комплимент, прикасаться к собеседнику

Фото: Everton Vila / Unsplash

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором раскрыл три способа, с помощью которых, по его мнению, можно быстро влюбить в себя человека. Он рассказал, как тем, кто хочет добиться ответных чувств, следует делать комплименты.

«Лесть приведет вас туда, куда вы пожелаете, если вы хороши в этом деле», — подписал Лукас ролик, в котором озвучил свои советы. В первую очередь он посоветовал пользователям прикасаться к тем, кто им нравится, когда они делают комплименты.

«Например, если у вашего собеседника классные кольца на пальцах, попросите показать их. Потом протяните руку, большинство людей, как правило, неосознанно положат свою руку на вашу, что разрушит тактильный барьер между вами», — пояснил эксперт.

Лукас также рекомендовал называть имя собеседника перед тем, как делать ему комплимент. «Это намного привлекательнее, чем сделать безликий комплимент. Это более интимно», — уточнил он.

Третьим способом понравиться человеку он назвал поддержание зрительного контакта. По мнению блогера, тем, кто делает комплимент, нужно обязательно смотреть собеседнику в глаза.

Ранее Джейкоб Лукас назвал три главных признака нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина запрещает своей возлюбленной носить какие-то вещи или общаться с теми или иными людьми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Россияне стали покупать больше косметики
Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук
Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.