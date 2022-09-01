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Девушкам назвали три главных признака нездоровых отношений

Эксперт Джейкоб Лукас назвал запрет с кем-то общаться признаком нездоровых отношений

Фото: Khamkéo Vilaysing / Unsplash

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас назвал девушкам три главных признака нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина запрещает своей возлюбленной носить какие-то вещи или общаться с теми или иными людьми. На его ролик, опубликованный в TikTok в июне, издание Wales Online обратило внимание 31 августа.

«Если ваш бойфренд говорит вам эти вещи, то вам следует найти нового парня», — заявил Лукас, после чего перечислил признаки нездоровых отношений. В первую очередь эксперт предупредил девушек, что не стоит позволять мужчинам указывать, что им носить или не носить.

Специалист по отношениям также посоветовал избегать парней, которые настаивают на том, чтобы выбирать, с кем им девушкам стоит и не стоит общаться. «Мужчины делают это для того, чтобы сузить ваш круг общения, чтобы им было легче вас контролировать», — рассказал он.

«Никогда не позволяйте вашему молодому человеку говорить вам, что другая девушка показалась ему привлекательней, чем вы», — в заключение предупредил Лукас и добавил, что такие высказывания являются крайне неуважительным по отношению к любой женщине.

Ранее психолог Чики Дэвис дала семь советов о построении счастливых отношений. По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.

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Олег Давыдов
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