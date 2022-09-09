Юбка за два миллиона рублей стала трендом осени

The Voice назвал кожаную юбку с бахромой бренда Bottega Veneta самой модной на осень

Редакторы журнала The Voice назвали самую популярную юбку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать в списке трендов стала глянцевая кожаная юбка с бахромой фасона «укус акулы» (укороченная спереди и удлиненная сзади — прим. «Ленты.ру») бренда Bottega Veneta. Отмечается, что данный предмет гардероба был выпушен в двух оттенках: Very Peri (представляет собой сочетание синего цвета с фиолетово-красным — прим. «Ленты.ру») и лимонно-желтом. При этом оба варианта, по словам журналистов, оказались востребованны.

В то же время известно, что стоимость данной одежды составляет 29 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей). Несмотря на данный факт, многие модные блогеры назвали наряд самой обожаемой покупкой из желаемых, заявили эксперты.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Symbol назвали огромные джинсы трендом осени 2022 года. По словам экспертов, в текущем сезоне самыми модными стали максимально широкие брюки из денима, в которых можно «утонуть». Подобные изделия появились в линейках многих известных брендов. Например, штаны указанного фасона включили в свои коллекции французские марки Balenciaga и Y/Project и израильский дизайнер Хед Майнер, предложивший сочетать данные предметы гардероба с предельно объемными пиджаками.