Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Юбка за два миллиона рублей стала трендом осени

The Voice назвал кожаную юбку с бахромой бренда Bottega Veneta самой модной на осень

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Редакторы журнала The Voice назвали самую популярную юбку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать в списке трендов стала глянцевая кожаная юбка с бахромой фасона «укус акулы» (укороченная спереди и удлиненная сзади — прим. «Ленты.ру») бренда Bottega Veneta. Отмечается, что данный предмет гардероба был выпушен в двух оттенках: Very Peri (представляет собой сочетание синего цвета с фиолетово-красным — прим. «Ленты.ру») и лимонно-желтом. При этом оба варианта, по словам журналистов, оказались востребованны.

В то же время известно, что стоимость данной одежды составляет 29 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей). Несмотря на данный факт, многие модные блогеры назвали наряд самой обожаемой покупкой из желаемых, заявили эксперты.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Symbol назвали огромные джинсы трендом осени 2022 года. По словам экспертов, в текущем сезоне самыми модными стали максимально широкие брюки из денима, в которых можно «утонуть». Подобные изделия появились в линейках многих известных брендов. Например, штаны указанного фасона включили в свои коллекции французские марки Balenciaga и Y/Project и израильский дизайнер Хед Майнер, предложивший сочетать данные предметы гардероба с предельно объемными пиджаками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Стало известно о переброске подкрепления для союзных войск к Купянску и Изюму
Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу в коротком платье у храма
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций
Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ
Отдыхавший на популярном курорте подросток сделал глоток коктейля и умер
Электрик обошел 200 конкурентов и стал королем острова
Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву
Россияне лишатся лекарств нового поколения из-за ухода глобальных фармкомпаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.