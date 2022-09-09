В Крыму заявили о готовности помочь с газом Херсонской области

Парламентарий Крыма Константинов заявил о готовности помочь с газом Херсонской области

Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, полуостров оказывает поддержку в рамках своих полномочий. «Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос». — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами. Исследователи учли ответы тысячи жителей упомянутых областей.