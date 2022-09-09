Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму заявили о готовности помочь с газом Херсонской области

Парламентарий Крыма Константинов заявил о готовности помочь с газом Херсонской области

Фото: Pixabay

Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, полуостров оказывает поддержку в рамках своих полномочий. «Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос». — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами. Исследователи учли ответы тысячи жителей упомянутых областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Россияне стали покупать больше косметики
Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук
Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.