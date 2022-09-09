В Кремле объяснили появление Путина в генеральском бушлате на учениях

Песков объяснил, что Путин надел военную куртку на учениях в Приморье из-за плохой погоды

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин появился на полигоне Сергеевский в Приморском крае во время учений «Восток-2022» в генеральском бушлате. По его словам, российский лидер надел военную курку из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что верхняя одежда, в которой был президент, никак не связана с проводимой спецоперацией или намерением получить генеральское звание.

«И президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной ливень... Нет, единственная преследуемая цель — это защититься от холода и дождя», — подчеркнул Песков.

Военные учения «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября 2022 года с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.

Как позже написала журналистка издания Mirror Ханна Левен, «Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине».