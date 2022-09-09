Джоли заказала совместное фото с еще женатым на Энистон Брэдом Питтом

Анджелина Джоли заказала совместное фото с Брэдом Питтом, находившимся в браке с Энистон

Американская актриса Анджелина Джоли заказала у папарацци совместную фотографию с коллегой Брэдом Питтом, когда он еще был женат на Дженнифер Энистон. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на мемуары издателя журнала Rolling Stone Яна Веннера.

Снимок был сделан в начале романа Джоли и Питта в 2005 году, когда он еще находился в браке с Энистон. На нем любовники были запечатлены вместе на пляже в Кении, Африка.

Как утверждает Веннер, который в те годы был владельцем журнала Us Weekly, одному из фотографов издания дали наводку на место, где отдыхали Анджелина и Брэд. По его словам, осведомителем была Джоли, которая и подсказала, где и когда можно «тайно» сфотографировать ее с Питтом.

«У нас было фото, у нас были доказательства. У нас была всемирная сенсация, дебют Бранджелины», — пишет в своей книге Веннер.

Питт и Джоли впервые встретились в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». По слухам, тогда между актерами завязался роман. Через год Питт объявил о расставании с Энистон после пяти лет совместной жизни.

Ранее режиссер Александр Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с актрисой Екатериной Варнавой.