Эрдоган рассказал подробности задержания одного из главарей ИГ

Главарь ИГ был схвачен в результате успешной операции Главного управления полиции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее объявивший о том, что в стране задержан один из главарей террористической организации ИГ (запрещена в РФ), рассказал о рождении ребенка. Об этом он рассказал, передает РИА Новости

Так, турецкий лиедер отмеоил, что главарь террористов был схвачен в результате успешной операции Главного управления полиции, Управления полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации (MİT).

«Долгое время устанавливались связи этого террориста в Сирии и Стамбуле и была получена информация о его намерениях проникнуть в Турцию», — сказал он.

Вечером 8 сентября Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей террористической группировки «Исламское государство».