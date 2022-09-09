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Эрдоган рассказал подробности задержания одного из главарей ИГ

Главарь ИГ был схвачен в результате успешной операции Главного управления полиции Турции

Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее объявивший о том, что в стране задержан один из главарей террористической организации ИГ (запрещена в РФ), рассказал о рождении ребенка. Об этом он рассказал, передает РИА Новости

Так, турецкий лиедер отмеоил, что главарь террористов был схвачен в результате успешной операции Главного управления полиции, Управления полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации (MİT).

«Долгое время устанавливались связи этого террориста в Сирии и Стамбуле и была получена информация о его намерениях проникнуть в Турцию», — сказал он.

Вечером 8 сентября Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей террористической группировки «Исламское государство».

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Марина Совина
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