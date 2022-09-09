В Кремле ответили на решение ЕС ввести строгие ограничения на визы для россиян

Песков: Россия решит, как действовать дальше в ответ на строгие ограничения на визы в ЕС

Россия проанализирует конкретные шаги и решит, как действовать дальше. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о решении Евросоюза ввести строгие ограничения на визы для россиян, передает РИА Новости.

В Кремле ответили, что при ответе на визовые ограничения, которые вводит Евросоюз, Москва будет руководствоваться своими интересами. Песков также добавил, что не всегда меры носят зеркальный характер.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия ждет туристов из западных стран. По его словам, так они поймут, что им сообщают много лжи о России.

Ранее 9 сентября стало известно, что въезд в страны Евросоюза, граничащие с Россией, разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам. Помимо этого, Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян.