ФСБ задержала пытавшихся провезти мефедрон в Россию украинцев

Пограничники ФСБ задержали двух украинцев, пытавшихся провезти 57 кг мефедрона в Россию

Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали двух граждан Украины, которые перевозили наркотические вещества из Латвии. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты пытались ввезти 57 килограммов мефедрона в тайниках, найденных в бензобаках автомобилей. Пограничники проверили мужчин в пункте пропуска через госграницу России «Убылинка».

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении дела по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников и массу незаконного оружия в 40 регионах России: в частности, было выявлено 35 незаконных мастерских для изготовления или переделывания оружия.