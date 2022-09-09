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ФСБ задержала пытавшихся провезти мефедрон в Россию украинцев

Пограничники ФСБ задержали двух украинцев, пытавшихся провезти 57 кг мефедрона в Россию

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали двух граждан Украины, которые перевозили наркотические вещества из Латвии. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты пытались ввезти 57 килограммов мефедрона в тайниках, найденных в бензобаках автомобилей. Пограничники проверили мужчин в пункте пропуска через госграницу России «Убылинка».

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении дела по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников и массу незаконного оружия в 40 регионах России: в частности, было выявлено 35 незаконных мастерских для изготовления или переделывания оружия.

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Екатерина Власова
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