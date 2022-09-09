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Минфин выступил против передачи доходов регионам России

Замминистра финансов Горнин заявил об опасности передачи доходов регионам России
Леонид Горнин

Леонид Горнин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Российским регионам не следует передавать право на новые источники доходов, потому что в этом случае разница между ними дополнительно увеличится. Об этом в интервью РБК заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Он выступил против нарушения принципа централизации сборов, таких как федеральная компонента налога на прибыль или налог на добавленную стоимость (НДС). По мнению чиновника, лучше отправлять деньги в Москву, чтобы там решали, какой из регионов больше заслуживает дотаций и целевых трансфертов.

Горнин объяснил, что в стране «очень сильная дифференциация налогового потенциала субъектов», обусловленная многими факторами. В результате регионы, где развито промышленное производство, высокий уровень трудовых ресурсов или ведется добыча полезных ископаемых, при передаче им налогов могли бы распоряжаться большим объемом средств.

В то же время дотационные регионы, такие как Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатка, вынуждены были бы дополнительно сократить расходы. По мнению замминистра, более перспективной выглядит идея усилить централизацию распределения доходов, разрешив горизонтальные трансферты — когда богатые регионы делятся с бедными даже после получения средств из центра.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года бюджетные доходы в Санкт-Петербурге выросли на 72 процента, а в Москве и Московской области — на 18 и 16 процентов соответственно.

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Платон Щукин
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