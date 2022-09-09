На Украине перестанут издавать Playboy

Совладелец украинского Playboy заявил, что версию журнала перестанут издавать с 2023 года

Украинскую версию журнала Playboy перестанут издавать с 1 января 2023 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) один из владельцев издания Александр Шевченко.

«с 1 января 2023 года Playboy Украина прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах», — написал он.

Позднее в интервью изданию «Страна.ua» Шевченко заявил, что решение о закрытии украинского Playboy могли принять из-за выпуска, посвященного спецоперации России на Украине. По его словам, этот номер не был согласован с центральным офисом.

Совладелец украинского Playboy добавил, что официальная причина закрытия журнала, которую ему озвучили в центральном офисе, — смена направления деятельности. Как уточнил Шевченко, теперь Playboy на Украине будет выпускать футболки с фирменным логотипом.

Журнал Playboy начал выпускать в США в 1953 году издатель Хью Хефнер. На Украину издание пришло в 2005 году.