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СКР завершил расследование 80 дел о преступлениях украинских военных в Донбассе

СКР завершил расследование 80 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские следователи завершили расследование 80 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинскими военными в Донбассе. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Материалы 10 из них переданы в правоохранительные органы ЛНР, 70 — в ДНР. К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Готовы к направлению в органы прокуратуры ДНР и ЛНР еще 5 уголовных дел по обвинению командиров в жестоком обращении с гражданским населением ДНР и ЛНР. Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается», — рассказали в СКР.

В ведомстве добавили, что за последний месяц слодователи возбудили 27 уголовных дел в отношении украинских военнопленных, многие из которых убивали мирных жителей из-за их пророссийской позиции.

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Елизавета Новикова
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