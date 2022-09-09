Российские полицейские задержали бизнесменов и сотрудника мэрии за коррупцию

В Якутии бизнесменов и чиновника администрации задержали за взятку в 600 тысяч рублей

В Якутии полицейские задержали сотрудника административной комиссии Окружной администрации города и двоих предпринимателей за коррупцию. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным ведомства, чиновник лично и через посредников принял денежное вознаграждение от владельцев развлекательных заведений за покровительство и несоставление протоколов за нарушение ограничительных мер, связанных с COVID-19. Суммарно он получил более 600 тысяч рублей.

Кроме того, бизнесмены получали от сотрудника мэрии сведения о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии, а взамен предоставляли бесплатные услуги саун, гостиниц и баров.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 4 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. Личности посредников во взяточничестве также установлены.

Известно, что один из предпринимателей уже был ранее судим за организацию незаконной игорной деятельности, нарушение авторских прав и легализацию 27 миллионов рублей.