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Нарколог развенчала популярный миф о самогоне

Нарколог Занданова заявила, что самогон так же опасен для здоровья, как и обычный алкоголь

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Утверждения о безопасности самогона — всего лишь миф, и особых отличий между ним и традиционными крепкими спиртными напитками нет, заявила нарколог Елена Занданова. Популярное заблуждение она развенчала в беседе с изданием «Байкал Daily».

Самогон пагубно действует на все внутренние органы и формирует зависимость, объяснила врач. По ее словам, любые убеждения о более высоком качестве и безопасности данного напитка ошибочны, поскольку его химический состав мало чем отличается от обычного, промышленно производимого алкоголя.

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Врач подчеркнула, что самогон чаще выбирают из-за того, что он дешев и максимально доступен. Самыми распространенными ингредиентами для его приготовления являются спирт, сахар и патока, в некоторых случаях добавляют варенье или любое другое сырье растительного происхождения, продолжила она. В то же время несоблюдение технологии производства самогона или использование некачественных ингредиентов способны сделать домашний самогон смертельно опасным для здоровья.

«Если в составе присутствуют компоненты эфироальдегидной фракции, высшие спирты, кислоты, лимонен и сивушное масло, значит, нарушены правила перегонки, а также присутствуют дефекты изготовления на этапах ферментации, использован некачественный состав сырья, например, технический спирт. Такой продукт обладает повышенной токсичностью», — объяснила Занданова.

Ранее нарколог Кира Устюгова перечислила первые признаки развивающегося алкоголизма. По ее словам, среди прочего, о зависимости свидетельствуют мечты о выпивке на выходных или после работы.

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Наталья Обрядина
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