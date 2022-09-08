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Врач назвала первые признаки развивающегося алкоголизма

Нарколог Устюгова: мечты о выпивке на выходных можно считать первым симптомом алкоголизма

Фото: Ben Hershey / Unsplash

Мечты о выпивке на выходных или после работы можно считать первым симптомом развивающегося алкоголизма, рассказала главврач наркологической клиники «Спасение», нарколог Кира Устюгова. Признаки развивающейся зависимости она назвала в беседе с Ura.ru.

Врач указала на то, что на первой стадии алкоголизма люди могут начать выпивать по выходным или в вечернее время в будни. «Человек начинает мотивировать себя, что он заедет в магазин после работы или дождется выходных, чтобы выпить. Таким образом он сам себя нагоняет уже перед употреблением», — объяснила Устюгова, добавив, что от этого человек получает чувство эйфории от предстоящего процесса.

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Однако, продолжила она, со временем количество и крепость употребляемого алкоголя может расти. В этом случае, по ее словам, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее нарколог Юрий Сиволап назвал профессии, представители которых наиболее подвержены алкоголизму. По его словам, чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди, сильно загруженные работой, в частности, врачи-анестезиологи.

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Александра Лисица
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