Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России решили ввести ограничения для самокатчиков

Минтранс России решил запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам. О таком решении сообщает РИА Новости.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в обращении на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева.

В ведомстве указывают, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. При этом сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией. «Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ», — заявили в Минтрансе.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Украине предрекли голод из-за продуктовой сделки
В России решили ввести ограничения для самокатчиков
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Байден счел Трампа недемократичным
На последней фотографии Елизаветы II заметили необычную деталь
Вирусолог допустил появление новых опасных вариантов COVID-19
Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета
В США рассказали о слежке за поставками оружия на Украину
Россиянам назвали способ увеличить накопления к пенсии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.