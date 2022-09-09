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Австрия допустила постепенное снятие санкций ЕС с России

Глава МИД Австрии Шалленберг допустил постепенное снятие санкций ЕС с России

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В перспективе Европейский союз может начать постепенно снимать санкции с России. Такой вариант развития событий допустил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какое-то время мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — заявил дипломат. По его словам, санкции могут быть сняты только после завершения российско-украинского конфликта.

При этом он предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом. Шалленберг также призвал страны Евросоюза не заходить далеко в визовых ограничениях против россиян. «Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян», — заявил он.

Кроме того, Шалленберг заверил, что ЕС не будет исключать никого из россиян из санкционных списков. «Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — сказал дипломат.

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Николай Чигасов
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