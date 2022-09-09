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В ЕС оценили возможность исключения россиян из санкционных списков

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС не будет исключать россиян из санкционных списков

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не будут исключать никого из россиян из санкционных списков. Так оценил соответствующую возможность глава МИД Австрии Александер Шалленберг, его слова приводит ТАСС.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — рассказал глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Ранее Politico писало, что ЕС столкнулся с трудностями с введением нового пакета санкций против России. По словам высокопоставленного чиновника в одной из стран ЕС, с каждым новым пакетом ограничений у Европы «ослабевает аппетит» и блок перестает думать о санкциях.

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Виктория Кондратьева
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