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Вертолет с вахтовиками совершил экстренную посадку в российском регионе

Вертолет Ми-8 с 13 вахтовиками совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Фото: DjordjeMarkovic / Wikimedia

В Эвенкийском районе Красноярского края совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту. Всего в транспортном средстве находились 13 человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

По сообщению следователей, инцидент произошел из-за неисправности одного из двигателей.

«9 сентября 2022 года (...) воздушное судно МИ-8 совершило вынужденную посадку (...) На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — сообщили в СК.

По факту случившегося начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился на Урале со сломанным шасси.

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Валерий Розенберг
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