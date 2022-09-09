Вертолет с вахтовиками совершил экстренную посадку в российском регионе
В Эвенкийском районе Красноярского края совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту. Всего в транспортном средстве находились 13 человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
По сообщению следователей, инцидент произошел из-за неисправности одного из двигателей.
«9 сентября 2022 года (...) воздушное судно МИ-8 совершило вынужденную посадку (...) На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — сообщили в СК.
По факту случившегося начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился на Урале со сломанным шасси.