Силовые структуры
Сотрудники МВД и СКР задержали россиянина за убийство знакомого в общежитии
В Чувашии мужчину задержали за убийство 40-летнего знакомого карандашом во время ссоры
В Чебоксарах россиянина задержали за убийство 40-летнего знакомого во время ссоры в общежитии. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Чувашской Республике.
По данным следствия, вечером 3 сентября нетрезвый мужчина, находясь в комнате потерпевшего, во время ссоры два раза ударил его в шею карандашом.
«Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», — рассказали в управлении СКР.
После этого фигурант скрылся, однако был оперативно задержан благодаря совместной работе сотрудников УМВД и СКР. Следствие будет ходатайствовать о помещении его в СИЗО.