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Сотрудники МВД и СКР задержали россиянина за убийство знакомого в общежитии

В Чувашии мужчину задержали за убийство 40-летнего знакомого карандашом во время ссоры

Фото: СУ СКР по Чувашской Республике

В Чебоксарах россиянина задержали за убийство 40-летнего знакомого во время ссоры в общежитии. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Чувашской Республике.

По данным следствия, вечером 3 сентября нетрезвый мужчина, находясь в комнате потерпевшего, во время ссоры два раза ударил его в шею карандашом.

«Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», — рассказали в управлении СКР.

После этого фигурант скрылся, однако был оперативно задержан благодаря совместной работе сотрудников УМВД и СКР. Следствие будет ходатайствовать о помещении его в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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