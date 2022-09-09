Получивший аванс за концерт в Якутске DJ Smash отменил свое выступление за несколько дней

Российский диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, оказался принимать участие в концерте в Якутске за несколько дней до выступления. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Артист должен был выступить на Дне города 11 сентября. Мэрия Якутска подписала с Ширманом контракт на три миллиона рублей (по информации издания, гонорар DJ Smash составляет полтора миллиона рублей, но в случае, если это городское мероприятие, ценник увеличивается вдвое). Музыкант получил невозвратный аванс в размере 913 тысяч рублей, однако за несколько дней до мероприятия отказался от выступления.

По словам артиста, концерт был отменен по техническим причинам. Администрация города, в свою очередь, заявила, что не смогла выполнить только технический райдер артиста по аппаратуре, звуку, спецэффектам, так как такого оборудования в городе нет.

Остальные условия приезда Ширмана (люкс в пятизвездочном отеле, питание в ресторане премиум-класса с русской или итальянской кухней, безалкогольные и алкогольные напитки за счет заказчика, вино выдержки старше восьми лет, закуски и кальян в гримерной) были выполнены.

«Также артисту не понравилось, что конфиденциальная информация по поводу его выступления начала приобретать огласку, на что он высказал свое возмущение и отказался от выступления. Теперь мы ожидаем выступление нашего земляка L'One и проведем празднование обязательно», — сообщили в мэрии города.

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