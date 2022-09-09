В Турции заявил о скорой капитуляции Евросоюза перед Россией

Обозреватель Sabah Ялчин предрек капитуляцию Евросоюза перед Россией из-за поставок газа

Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией в вопросе энергоресурсов. С таким мнением выступил обозреватель Хасан Басри Ялчин в материале для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.

Журналист из Турции заявил, что Евросоюз не способен решить проблему с поставками газа. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — предрек он.

Ялчин отметил, что Европа не рассчитывает на помощь США в этом вопросе из-за неясных результатов выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь. Если победу в них одержат республиканцы, то Евросоюз может лишить поддержки Вашингтона. В любом случае Соединенные Штаты не способны закрыть все потребности Европы в голубом топливе.

Кроме того, Европе не хватит своих запасов газа. При этом стремления найти альтернативные поставки топлива не завершатся успехом, поскольку внутри региона существуют внутренние противоречия и отсутствует политическая воля. Также не оправдался расчет на «слабость» России.

«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги», — подчеркнул обозреватель.

Автор статьи добавил, что Москва найдет новых покупателей для топлива, однако Евросоюз вряд ли обретет других экспортеров.

Ранее в Европе заявили о крушении рынка газа и электроэнергии. Об этом сообщил словенский премьер-министр Роберт Голоб, который также призвал формировать рынок. «Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — подчеркнул он.