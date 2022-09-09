Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции заявил о скорой капитуляции Евросоюза перед Россией

Обозреватель Sabah Ялчин предрек капитуляцию Евросоюза перед Россией из-за поставок газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Unsplash

Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией в вопросе энергоресурсов. С таким мнением выступил обозреватель Хасан Басри Ялчин в материале для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.

Журналист из Турции заявил, что Евросоюз не способен решить проблему с поставками газа. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — предрек он.

Ялчин отметил, что Европа не рассчитывает на помощь США в этом вопросе из-за неясных результатов выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь. Если победу в них одержат республиканцы, то Евросоюз может лишить поддержки Вашингтона. В любом случае Соединенные Штаты не способны закрыть все потребности Европы в голубом топливе.

Материалы по теме:
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Кроме того, Европе не хватит своих запасов газа. При этом стремления найти альтернативные поставки топлива не завершатся успехом, поскольку внутри региона существуют внутренние противоречия и отсутствует политическая воля. Также не оправдался расчет на «слабость» России.

«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги», — подчеркнул обозреватель.

Автор статьи добавил, что Москва найдет новых покупателей для топлива, однако Евросоюз вряд ли обретет других экспортеров.

Ранее в Европе заявили о крушении рынка газа и электроэнергии. Об этом сообщил словенский премьер-министр Роберт Голоб, который также призвал формировать рынок. «Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Россияне стали покупать больше косметики
Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук
Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.