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Премьер Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии в Евросоюзе

Премьер Словении Голоб: европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует, заявил словенский премьер-министр Роберт Голоб, пишет ТАСС со ссылкой на радио «Первый».

По словам политика, рынок нужно реформировать. «Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — подчеркнул он.

В июле в МИД Словении ответили на решение России внести республику в список недружественных стран, выразив свое сожаление по этому поводу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг никак не повлияет на представительство сотрудников посольства республики в Москве.

В марте власти Словении приняли решение отправить на Украину в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы.

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Марина Совина
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