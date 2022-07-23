Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран

МИД Словении сожалеет из-за решения РФ внести республику в список недружественных стран

В МИД Словении ответили на решение России внести республику в список недружественных стран, выразив свое сожаление по этому поводу, сообщает Словенское агентство печати.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг никак не повлияет на представительство сотрудников посольства республики в Москве.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал включение Россией республики в тот же список. Он признал, что отношения его страны с Москвой действительно носят недружественный характер. «Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заявил он.