Президент Хорватии назвал недружественными отношения с Россией

Президент Хорватии Миланович заявил о недружественных отношениях с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович, признал, что отношения его страны с Россией носят недружественный характер. Об это пишет РИА Новости.

«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заявил хорватский лидер.

При этом он отметил, что Хорватия не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства.

Ранее стало известно, что российские власти внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных иностранных государств. Согласно указу президента Владимира Путина, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства государственных органов работников, находящихся на территории России.