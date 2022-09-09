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В Венгрии раскрыли последствия введения потолка цен на российский газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: лимит цен на газ РФ приведет к прекращению поставок в Европу
СюжетЦены на газ в Европе:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение Европы ввести потолок цен на российский газ. Его слова приводит агентство Reuters.

Сийярто раскрыл последствия введения потолка цен на российский газ и заявил, что лимит стоимости на топливо приведет к прекращению его поставок в Европу. Министр добавил, что инициатива противоречит не только интересам Венгрии, но и интересам Евросоюза.

Ранее в США раскрыли способ формирования потолка цен на российскую нефть. Помощник министра финансов страны Элизабет Розенберг объяснила, что показатель установят на рыночном уровне. Однако из него вычтут премию за риск — надбавку в стоимости, возникшую после начала спецоперации России на Украине и введения эмбарго на энергоресурсы из Москвы.

2 сентября стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

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Марина Совина
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