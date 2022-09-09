В Венгрии раскрыли последствия введения потолка цен на российский газ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение Европы ввести потолок цен на российский газ. Его слова приводит агентство Reuters.
Сийярто раскрыл последствия введения потолка цен на российский газ и заявил, что лимит стоимости на топливо приведет к прекращению его поставок в Европу. Министр добавил, что инициатива противоречит не только интересам Венгрии, но и интересам Евросоюза.
Ранее в США раскрыли способ формирования потолка цен на российскую нефть. Помощник министра финансов страны Элизабет Розенберг объяснила, что показатель установят на рыночном уровне. Однако из него вычтут премию за риск — надбавку в стоимости, возникшую после начала спецоперации России на Украине и введения эмбарго на энергоресурсы из Москвы.
2 сентября стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) уже ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.