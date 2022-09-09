Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Телеведущая бросила работу ради продажи откровенных кадров на OnlyFans

Телеведущая Кейси Бунстра бросила работу и стала вести шоу «Реальная жизнь» на OnlyFans TV

Фото: @caseboon

Телеведущая Кейси Бунстра бросила работу ради продажи откровенных кадров на платформе OnlyFans. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Известно, что уроженка Австралии перебралась в США, чтобы осуществить свою мечту о карьере на телевидении. Девушка трудилась на популярном в Лос-Анджелесе телеканале, снимая разнообразный контент, в том числе туристические поездки и спортивные репортажи. Однако, по словам Бунстры, ей был необходим стабильный доход, в качестве источника которого друзья предложили ей OnlyFans.

Материалы по теме:
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта 2021
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022

Австралийка призналась, что завела аккаунт на данной платформе и стала размещать откровенные материалы, посоветовавшись со своей мамой, которая поддержала выбор дочери. Впоследствии профиль девушки стал настолько успешным, что ей предложили вести шоу «Реальная жизнь» на OnlyFans TV. В рамках программы она берет интервью у подобных ей создателей контента. «Я была в восторге, когда получила эту работу, потому что снова почувствовала себя в своей тарелке», — отметила героиня материала.

В апреле сообщалось, что англичанка Бриттани Оливия разбогатела благодаря откровенному фото с матерью, которое она разместила на платформе OnlyFans. 21-летняя девушка похвасталась, что после пришедшего к ней успеха она переехала на Барбадос и в настоящее время зарабатывает на создании откровенного контента до 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 2,3 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Россияне стали покупать больше косметики
Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук
Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.