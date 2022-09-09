Телеведущая бросила работу ради продажи откровенных кадров на OnlyFans

Телеведущая Кейси Бунстра бросила работу и стала вести шоу «Реальная жизнь» на OnlyFans TV

Телеведущая Кейси Бунстра бросила работу ради продажи откровенных кадров на платформе OnlyFans. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Известно, что уроженка Австралии перебралась в США, чтобы осуществить свою мечту о карьере на телевидении. Девушка трудилась на популярном в Лос-Анджелесе телеканале, снимая разнообразный контент, в том числе туристические поездки и спортивные репортажи. Однако, по словам Бунстры, ей был необходим стабильный доход, в качестве источника которого друзья предложили ей OnlyFans.

Австралийка призналась, что завела аккаунт на данной платформе и стала размещать откровенные материалы, посоветовавшись со своей мамой, которая поддержала выбор дочери. Впоследствии профиль девушки стал настолько успешным, что ей предложили вести шоу «Реальная жизнь» на OnlyFans TV. В рамках программы она берет интервью у подобных ей создателей контента. «Я была в восторге, когда получила эту работу, потому что снова почувствовала себя в своей тарелке», — отметила героиня материала.

В апреле сообщалось, что англичанка Бриттани Оливия разбогатела благодаря откровенному фото с матерью, которое она разместила на платформе OnlyFans. 21-летняя девушка похвасталась, что после пришедшего к ней успеха она переехала на Барбадос и в настоящее время зарабатывает на создании откровенного контента до 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 2,3 миллиона рублей).