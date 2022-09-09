Телеведущая бросила работу ради продажи откровенных кадров на OnlyFans
Телеведущая Кейси Бунстра бросила работу ради продажи откровенных кадров на платформе OnlyFans. Соответствующую информацию приводит Daily Star.
Известно, что уроженка Австралии перебралась в США, чтобы осуществить свою мечту о карьере на телевидении. Девушка трудилась на популярном в Лос-Анджелесе телеканале, снимая разнообразный контент, в том числе туристические поездки и спортивные репортажи. Однако, по словам Бунстры, ей был необходим стабильный доход, в качестве источника которого друзья предложили ей OnlyFans.
Австралийка призналась, что завела аккаунт на данной платформе и стала размещать откровенные материалы, посоветовавшись со своей мамой, которая поддержала выбор дочери. Впоследствии профиль девушки стал настолько успешным, что ей предложили вести шоу «Реальная жизнь» на OnlyFans TV. В рамках программы она берет интервью у подобных ей создателей контента. «Я была в восторге, когда получила эту работу, потому что снова почувствовала себя в своей тарелке», — отметила героиня материала.
В апреле сообщалось, что англичанка Бриттани Оливия разбогатела благодаря откровенному фото с матерью, которое она разместила на платформе OnlyFans. 21-летняя девушка похвасталась, что после пришедшего к ней успеха она переехала на Барбадос и в настоящее время зарабатывает на создании откровенного контента до 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 2,3 миллиона рублей).