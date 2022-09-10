Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

РГ: умер художник, автор серии мультфильмов о Простоквашино Владимир Вышегородцев

Советский и российский художник-мультипликатор, автор серии мультфильмов о Простоквашино Владимир Вышегородцев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Вышегородцев умер 9 сентября в больнице от сердечного приступа. Прощание с артистом прошло в субботу в морге столичной больницы им. Юдина.

Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. В 1969-м окончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, в 1975-м — курсы творческих работников Гостелерадио СССР. С 1975 по 1978 год работал на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», с 1978 по 1999-й — на «Союзмультфильме». Сотрудничал с «Таллинфильм», будапештской VargaStudio, с различными анимационными студиями Москвы.

С середины 1970-х участвовал в создании более полусотни проектов, в том числе мультфильмы «Леопольд и золотая рыбка», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», «Баба-Яга против!», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Приключения Васи Куролесова», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

Последней работой Вышегородцева стал анимационный фильм «День рождения Алисы», вышедший в 2009 году.

Ранее сообщалось, что скончался артист и музыкант Сергей Григорьев, который на протяжении 27 лет озвучивал пса Филю из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Мужчина умер от инфаркта, при диагностированной онкологии.