Латвийская православная церковь прокомментировала отделение от РПЦ

Латвийская православная церковь призвала «сохранять мир» после отделения от РПЦ

Латвийская православная церковь прокомментировала отделение от Русской православной церкви (РПЦ), закон о котором ранее принял Сейм Латвии. Там подчеркнули, что решение носит юридический характер и не влияет на уклад и формат деятельности, отмечается на сайте ЛПЦ.

Представители Латвийской церкви подтвердили, что теперь церковь носит автокефальный статус, то есть стала независимой от «церковных центров за рубежами Латвии». При этом там подчеркнули, что сохранят всяческое общение со всеми православными церквями мира. «Изменение статуса не меняет православную веру, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь», — отмечается в сообщении.

Также Латвийская церковь призвала «сохранять мирное устроение духа» и поддерживать единство церкви, соблюдая законы Латвии.

8 сентября Сейм Латвии принял закон об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ. Как заявил председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, это «закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской православной церкви» и «предотвратит влияние или власть» над ней со стороны РПЦ.