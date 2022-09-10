Немцы возмутились визитом Бербок в Киев

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее визита в Киев

Жители Германии раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок, прибывшую в Киев с официальным визитом. Возмущенные немцы высказали свои претензии в комментариях к статье Die Welt в Twitter.

Некоторые из комментаторов обратили внимание на внешний вид министра, в то время как другие задались вопросом о том, насколько целесообразно было ехать в другую страну вместо того, чтобы переговорить по видеосвязи. Третьи задумались о целях визита.

«Думаю, она [там] обещает больше денег от глупых немецких налогоплательщиков», «Где шлем? Где бронежилет? PR-консультант в отпуске?», «Настоящий вопрос заключается в том, сколько СО2 было потрачено на этот военный туризм? Нельзя ли провести видеоконференцию? Или чемоданы, полные денег, хотели передать лично?» — писали они в комментариях.

О том, что Бербок второй раз с начала военной спецоперации России на Украине прибыла в Киев, стало известно 10 сентября. Отмечалось, что во время визита глава МИД ФРГ заверила, что Берлин будет «продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо».