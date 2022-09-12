Семья убила терроризировавшего их много лет трехметрового аллигатора

Daily Mail: друг семьи из Флориды убил терроризировавшего их трехметрового аллигатора

В американском штате Флорида убит трехметровый аллигатор, много лет терроризировавшей соседнюю семью. Об этом сообщает Daily Mail.

Рептилия долгое время жила рядом с домом Крейга и Крисси Масс, окрестивших его Альбертом. По их словам, аллигатор был очень агрессивным и однажды попытался напасть на Крисси, когда та стригла газон. После этого случая семья решила, что от хищника нужно избавиться. «Я сказала, что мы должны его поймать. Я не могла оставить его рядом с семьей. Я не чувствовала себя в безопасности», — говорит Крисси.

На помощ Крейгу и Крисси пришел Рон Оллереншоу — их друг, который в этом году получил лицензию, разрешающую охоту на аллигаторов. Шестого сентября аллигатора заметили в воде рядом с участком семьи Масс. Оллереншоу взялся за дело и при помощи друга поймал аллигатора леской. Затем он пустил в 200-килограммового хищника несколько стрел.

Для того, чтобы вытащить мертвого аллигатора из воды, понадобился экскаватор. Оллереншоу планирует оставить голову аллигатора себе в качестве трофея.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на 77-летнюю женщину, гуляющую у пруда. Хищник был пойман сотрудником природоохранной службы штата.