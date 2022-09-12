Парень исподтишка сфотографировал возлюбленную и расстался с ней

Девушка рассталась с парнем после того, как он отказался удалять сделаный им снимок

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он отказался выполнять просьбу его девушки, из-за чего они в итоге расстались. В посте он рассказал о том, как сделанная исподтишка фотография разрушила его отношения,.

По словам героя истории, однажды утром, когда он готовил завтрак, он зашел в комнату, в которой была его возлюбленная, чтобы уточнить, что для нее приготовить. Там автор поста заметил, как красиво она выглядела, и решил незаметно сделать снимок. Тем не менее девушка заметила, что ее сфотографировали. Она потребовала, чтобы парень немедленно удалил снимок.

«Я в шутку спросил: "А что будет, если я не сделаю этого?"» — пересказал он и добавил, что после услышанного девушка молча покинула квартиру. С тех пор она игнорирует парня и не отвечает ни на его звонки, ни на его сообщения. Герою истории удалось дозвониться до родственников ушедшей возлюбленной, однако они попросили оставить ее в покое.

Рассказчик добавил, что они с девушкой состояли в отношениях довольно долго, однако он никогда не замечал, чтобы она так реагировала на то, что ее фотографируют. Кроме того, автор поста уточнил, что на снимке его возлюбленная была в одежде, и подчеркнул, что не собирался никому показывать фотографию. «Не понимаю, почему она так отреагировала», — заключил он.

В комментариях под постом многие предположили, что в их отношениях давно были проблемы, поэтому такая мелочь, как внезапный снимок, стала не причиной, а поводом для расставания. Другие пользователи осудили автора за то, что он сфотографировал партнершу без ее согласия и отказался удалять снимок. Они сочли, что такое поведение нарушает ее права.