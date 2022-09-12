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В Госдуме посоветовали Украине «ждать сюрпризов»

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым, где тот посоветовал Украине «ждать сюрпризов»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов вернулся в зону специальной военной операции — на опубликованном в Telegram видео тот посоветовал Украине «ждать сюрпризов», а также анонсировал наступление по всей линии фронта.

«Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого (...) не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас», — подчеркнул Делимханов.

Кадыров призвал набраться терпения, а также «ждать отличных новостей с передовой» от военнослужащих. По его словам, депутат Госдумы во главе подразделений из региона приступил к выполнению задач спецоперации на территории Украины и Донецкой народной республики (ДНР). Он также добавил, что Делимханов «слов на ветер не бросает».

Ранее глава Чечни заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР. «Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — заключил Кадыров.

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Сергей Истомин
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