В России запретили деятельность анархистского движения «Народная самооборона»

Суд признал террористическим движение «Народная самооборона» и запретил его в России

Челябинский областной суд запретил российское межрегиональное анархистское движение «Народная самооборона» и признал его деятельность террористическим. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

Ответчик в суд не явился. По данным суда, в движении состоят более 400 человек, которые провели около 200 экстремистских акций.

В ходе заседания судья отметила, что участники «Народной самообороны» неоднократно оправдывали терроризм и теракты, а также призывали к «совершению действий террористической направленности».

Организация «Народная самооборона» возникла в 2013 году после раскола крупнейшей на тот момент российской анархистской организации «Автономное действие». Ее участники называли себя «социал-революционными анархистами».