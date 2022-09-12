Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В России запретили деятельность анархистского движения «Народная самооборона»

Суд признал террористическим движение «Народная самооборона» и запретил его в России

Фото: Shutterstock

Челябинский областной суд запретил российское межрегиональное анархистское движение «Народная самооборона» и признал его деятельность террористическим. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

Ответчик в суд не явился. По данным суда, в движении состоят более 400 человек, которые провели около 200 экстремистских акций.

В ходе заседания судья отметила, что участники «Народной самообороны» неоднократно оправдывали терроризм и теракты, а также призывали к «совершению действий террористической направленности».

Организация «Народная самооборона» возникла в 2013 году после раскола крупнейшей на тот момент российской анархистской организации «Автономное действие». Ее участники называли себя «социал-революционными анархистами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
Обвиняемым в убийстве Калмановича запросили от 24 лет до пожизненного срока
В МАГАТЭ заявили о новых обстрелах ЗАЭС
Медведев лишился статуса первой ракетки мира
Суд оштрафовал спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни
Блогерша назвала непригодную для осени одежду
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
Слухи о неработающих iPhone 14 в России опровергли
Путин объяснил непредсказуемость действий недоброжелателей
Стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации РФ на ГА ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.