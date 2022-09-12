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Морепродукты отнесли к экологически чистому продовольствию

Communications Earth & Environment: в морепродуктах больше питательных веществ, чем в мясе

Фото: Mitchell Luo / Unsplash

Экологически чистое продовольствие, к которому относятся морепродукты, дает больше питательных веществ, чем говядина, свинина и курица, а также способствует сокращению выбросов парниковых газов. К такому выводу пришли ученые из Швеции и Канады, опубликовавшие результаты исследования в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты проанализировали содержание питательных веществ в морепродуктах и сопутствующее влияние на климат, которое оказывает их улов и выращивание на аквафермах. Оказалось, что лосось, сельдь, скумбрия, анчоусы, а также выращиваемые мидии и устрицы в наименьшей степени влияют на климат с учетом их питательной ценности. Половина изученных морепродуктов имела более высокую плотность питательных веществ, чем говядина, свинина и курица, и в то же время ее производству сопутствовало меньшее выделение парниковых газов.

Кроме того, было обнаружено, что различия в методах производства и сбора урожая создают большую изменчивость воздействия каждого вида на климат. Авторы предполагают, что рыбная промышленность должна внедрять экономичные технологии рыболовства и восстанавливать истощенные запасы, в то время как аквакультура должна производить больше моллюсков и рыбы, которые не требуют специального корма, а также находить более благоприятные для климата источники корма для рыб.

Известно, что морепродукты являются богатым источником белка, жирных кислот, витаминов и минералов, а предыдущие исследования продемонстрировали потенциальные экологические преимущества замены мяса морепродуктами в рационе.

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Александр Еникеев
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