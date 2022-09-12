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Чижов признал невозможность восстановить отношения России и ЕС

Постпред Чижов: отношения России и ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отношения России и ЕС никогда не вернутся к состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву дипломат отметил, что «когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать». Однако, предположил он, в будущем отношения станут более прагматичными и нацеленными на конкретный результат, а не на лозунги. Пока же, посетовал Чижов, «уровень политических дискуссий, которые здесь идут, сильно измельчал».

Постпред также рассказал, что предупредил европейцев, что «сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

Чижов подтвердил, что покидает Брюссель в связи с завершением своей 17-летней командировки. «Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — признался он.

Ранее стало известно, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост в «плановом порядке». В ближайшее время его заменит бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг.

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Марина Совина
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