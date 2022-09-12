Великобритании предрекли мрачное будущее из-за Трасс

The Guardian: премьер Трасс приведет Великобританию на обочину

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести страну к мрачному будущему. С таким мнением выступил журналист Саймон Тисдалл (Simon Tisdall) в материале для The Guardian.

Тисдалл заявил, что Трасс приведет Великобританию на обочину. По его мнению, она часто упоминает об укреплении союзов после Brexit, однако ее действия указывают стране на путь одинокого государства «без друзей». Журналист добавил, что смерть британской королевы Елизаветы II ослабит влияние Британии.

При этом заслуги Трасс «не внушают оптимизма». «За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», — отмети автор материала.

По словам Тисдалла, Елизавета II умела адаптироваться к новым временам и всегда это делала. «Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», — заключил он.

