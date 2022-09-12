Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Великобритании предрекли мрачное будущее из-за Трасс

The Guardian: премьер Трасс приведет Великобританию на обочину
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Фото: John Sibley / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести страну к мрачному будущему. С таким мнением выступил журналист Саймон Тисдалл (Simon Tisdall) в материале для The Guardian.

Тисдалл заявил, что Трасс приведет Великобританию на обочину. По его мнению, она часто упоминает об укреплении союзов после Brexit, однако ее действия указывают стране на путь одинокого государства «без друзей». Журналист добавил, что смерть британской королевы Елизаветы II ослабит влияние Британии.

При этом заслуги Трасс «не внушают оптимизма». «За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», — отмети автор материала.

По словам Тисдалла, Елизавета II умела адаптироваться к новым временам и всегда это делала. «Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался сейчас вести переговоры с Россией
Бывший солист группы «На-На» назвал отличительные качества москвичей
Великобритании предрекли мрачное будущее из-за Трасс
Российские автошколы оказались под угрозой закрытия
Названы самые популярные у россиян вредные продукты
Мужчина приютил собаку и продал ее на мясо через несколько дней
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО
Российский посол назвал условие для запуска «Северного потока-2»
Осужденный на 16 лет колонии соратник Тесака попросил о смягчении приговора
Разведчик США отметил сдержанность России в принятии решений спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.