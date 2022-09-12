Раскрыты подробности о секс-видео с участием Ким Кардашьян

Рэпер Рэй Джей: секс-видео с участием Ким Кардашьян слили в сеть с подачи ее матери

Американский рэпер Рэй Джей (настоящее имя — Уильям Рэй) раскрыл подробности создания и публикации секс-видео с участием телезвезды Ким Кардашьян. На эту тему он высказался на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хип-хоп-исполнитель обвинил бывшую возлюбленную в клевете и подчеркнул, что на самом деле порноролик намеренно распространяли в сети. По словам певца, слив видео спланировала мать Кардашьян Крис Дженнер, а пара согласилась на предложенный женщиной пиар-ход. «Крис пытается обвинить меня, но все было сделано с ее подачи», — уточнил он.

Среди прочего музыкант заявил, что Дженнер заставила его и дочь подписать контракт, а также записать три разных секс-видео, чтобы она могла выбрать лучший фильм. Знаменитость признался, что устал выслушивать обвинения в свой адрес, поэтому решил рассказать правду о произошедшем. Кроме того, он намерен подать на мать Кардашьян в суд за клевету.

«Я никогда в жизни не сливал секс-видео — это не утечка, а сделка и партнерство между Крис Дженнер, Ким и мной, и мы всегда были партнерами с самого начала, — отметил рэпер в прямом эфире. — То, что они пытаются сделать со мной, просто грязно и бесчеловечно! Они думают, что можно годами обманывать людей, и это будет все время сходить им с рук».

В заключение Джей также продемонстрировал контракт с крупной компанией по производству порнофильмов Vivid Entertainment, в котором прописаны все детали публикации ролика, а также поставлены подписи участников видео.

Первое интимное видео с участием Ким Кардашьян и Рэем Джеем было слито в сеть в 2007 году. Предпринимательница утверждала, что порно было снято для личного пользования. Она даже подала иск в суд на компанию Vivid Entertainment, которая выкупила у издания TMZ права на 41-минутный ролик, однако в конечном счете отозвала жалобу, получив компенсацию в пять миллионов долларов.