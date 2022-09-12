В Египте позволят россиянам расплачиваться рублями

Россияне с начала туристического сезона смогут расплачиваться рублями в отелях Египта

Власти Египта с начала туристического сезона позволят российским туристам расплачиваться рублями в отелях страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на центробанк республики.

Уточняется, что рубль планируется включить в список используемых в Египте валют, что, по мнению экспертов, положительно повлияет на туристический поток из России. Отечественные туристы смогут воспользоваться нововведением уже с конца сентября.

В пресс-службе туроператора отметили, что «создание специальных терминалов предполагается в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен». По данным Tez Tour, Египет является одним их наиболее популярных у россиян зарубежных направлений в осенне-зимний период — доля в общем объеме бронирований составляет 46 процентов.

Ранее в сентябре стало известно, что авиационные власти России и Египта договорились об увеличении частоты рейсов между странами. Так, будет увеличена пропускная способность маршрута Москва — Каир до 14 рейсов в неделю, из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — до 25 рейсов в неделю.

