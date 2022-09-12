В России выступили против новых правил ответственности за аварии с такси

ООП выступило против совместной ответственности агрегаторов и водителей такси за ДТП

Общероссийское объединение пассажиров выступило против новых правил ответственности за аварии с такси, когда предполагается совместное возмещение ущерба водителем и агрегатором. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, его второе чтение может пройти в ноябре. Перед этим общественники направили в нижнюю палату парламента письмо с просьбой изменить подобную форму ответственности с солидарной на субсидиарную.

Предполагается, что при ней агрегатор компенсирует ущерб пострадавшей стороне только в том случае, если таксопарк или индивидуальный предприниматель не сможет этого сделать.

В письме на имя председателя думского комитета Евгения Москвичева указано, что солидарная ответственность нарушает презумпцию невиновности в отношении сервисов заказа такси, если те не совершили никаких противоправных действий, и вина лежит исключительно на перевозчике.

В ООП уверены, что принятие законопроекта повысит цены на такси, поскольку агрегаторы будут вынуждены закладывать в стоимость услуг и чужие риски, на снижение которых они не могут повлиять.

Ранее Госдума предложила внести поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Он включает в том числе составление личного рейтинга водителя. Авторы инициативы так предложили запретить передавать заказы водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

