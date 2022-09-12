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Лиз Трасс обвинили в подавлении инакомыслия и зачистке правительства

Премьера Британии Лиз Трасс обвинили в подавлении инакомыслия и зачистке правительства
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Ian West / Reuters

Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после своего назначения на пост занимается подавлением инакомыслия и зачисткой правительства. Об этом в статье для газеты The Guardian пишет обозреватель Саймон Дженкинс.

Обвинения были вызваны «безапелляционным» увольнением постоянного секретаря Казначейства Тома Шолара. Жуналист назвал зловещим предзнаменованием решение Трасс. «Это было одно из ее первых решений, и оно не могло быть связано с тем, что он сказал или сделал», — заявил автор, отметив, что политик отправила в отставку самого высокопоставленного государственного служащего в министерстве финансов за его несогласие с ее экономическим курсом.

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По словам Дженкинса, Трасс своими действиям нарушила традиционный и, фактически, «конституционный» принцип, где преемственность и опыт постоянных государственных служащих противопоставляется риску и инновациям избранных политиков.

«Шолар был постоянным секретарем Казначейства с 2016 года и провел его, возможно, через самую бурную эпоху, охватывающую Brexit и пандемию, обе с сейсмическими последствиями для государственных финансов. Нет никаких доказательств того, что он подрывал политику кабинета министров в эти трудные времена. Он просто стал жертвой лозунгов Трасс», — подчеркнул обозреватель.

Дженкинс обратил внимание, что главная задача госслужащих — сначала давать независимые советы, «а затем подчиняться». «Трасс уволил этих чиновников (речь также идет о советнике по национальной безопасности Стивене Лавгроувприм. «Ленты.ру») не за то, что они были неправы, а из опасения, что они могут быть правы. Замена Шолара теперь неизбежно будет воспринята как назначение марионетки Трасс, простофили с Даунинг-стрит», — заметил он.

Журналист указал, что нынешний премьер всю жизнь меняла свою точку зрения, прибегая к популистским позициям, и распространила нетерпимость к альтернативному мнению на государственную службу.

«Это правительство в стиле Трампа. И [бывший премьер-министр Борис] Джонсон, и Трасс показали, что они не могут терпеть, когда рядом есть коллеги, способные не согласиться с ними. Они отвергли традицию партийного правительства как коалиции, а не суда», — заключил Дженкинс.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

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Анжелика Бережная
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